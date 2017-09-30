Сигарев стал гостем на 99-летии болельщицы "Сибири"

Нападающий "Сибири" Андрей Сигарев посетил 99-летнюю болельщику клуба в отдаленном районе Новосибирска. Хоккеист поздравил пожилую женщину с днем рождения и вручил ей подарок.

- О Таисии Федоровне мы узнали от ее дочери Ирины, - говорится в сообщении пресс-службы клуба, - Недавно она написала нам о 99-летии своей матери, которая является и нашей болельщицей! На игры в силу возраста и здоровья она не ходит, но следит за командой по телевизору!

Мы решили, что для такого особенного человека поздравление тоже должно быть особенным и нанесли ей неожиданный визит!