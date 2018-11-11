Сидоренко возглавил минское "Динамо". Он уже тренирует сборную Белоруссии

Новым главным тренером минского "Динамо" стал Андрей Сидоренко, сообщает официальный сайт клуба.

В качестве игрока специалист провел семь сезонов в "Тракторе". 59-летний тренер также выступал в "Металлург" (Челябинск), "Динамо" (Минск), "Динамо" (Москва), "Прогресс-ШВСМ" (Гродно), "Ижсталь" (Ижевск), "Металлург" (Магнитогорск), "Химик" (Новополоцк).

Ранее он уже тренировал минское "Динамо". Также работал со "Спартаком", "Металлургом" (Новокузнецк), "Дизель" (Пенза) и другие команды. Он будет совмещать работу в "Динамо" с должностью главного тренера сборной Белоруссии. Помощниками главного тренера стали Андрей Ковалев и Дмитрий Кравченко.

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