"Сибирь" задолжала за электроэнергию более 9 миллионов рублей

"Новосибирскэнергосбыт" подал в арбитражный суд Новосибирской области иск к хоккейному клубу "Сибирь" о возврате долга за поставленную электрическую энергию. Как сообщает "Континент Сибирь", энергетическая компания требует взыскать с клуба более 9,66 миллиона рублей. Такая сумма задолженности сформировалась с 1 сентября 2015 года по 31 июля 2016-го. Предварительное судебное заседание состоится 9 ноября.

Из-за финансовых проблем "Сибири" долг по зарплате перед игроками составляет 3 месяца.