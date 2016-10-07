18:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Сибирь" задолжала за электроэнергию более 9 миллионов рублей

0
0
0

"Новосибирскэнергосбыт" подал в арбитражный суд Новосибирской области иск к хоккейному клубу "Сибирь" о возврате долга за поставленную электрическую энергию. Как сообщает "Континент Сибирь", энергетическая компания требует взыскать с клуба более 9,66 миллиона рублей. Такая сумма задолженности сформировалась с 1 сентября 2015 года по 31 июля 2016-го. Предварительное судебное заседание состоится 9 ноября.

Из-за финансовых проблем "Сибири" долг по зарплате перед игроками составляет 3 месяца.

Дополнительная информация

http://www.ksonline.ru/242700/hk-sibir-zadolzhal-za-elektrichestvo-9-6-mln-rub/

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ