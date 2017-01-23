"Сибирь" всухую обыграла "Нефтехимик" и отстает от зоны плей-офф на 4 очка

"Сибирь" победила "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Для нижнекамцев это четвертое поражение подряд. Новосибирский клуб идет девятым в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 4 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Санников - 10 (Кемппайнен, Игнатович), 6:10 - 0:1. Полашек - 4 (бол., Алексеев), 36:35 - 0:2. Санников - 11 (Наумов), 44:59 - 0:3.

Вратари: Кареев - Тэйлор.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 32 (13+9+10) - 29 (9+5+15).

Судьи: Беляев, Сергеев.