"Сибирь" в серии буллитов обыграла "Слован"

Новосибирская "Сибирь" на своем льду нанесла поражение братиславскому "Словану" в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась победой "Сибири" в серии буллитов со счетом 3:2. Для новосибирской команды эта победа стала третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирск) – "Слован" (Братислава) – 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кемппайнен – 4 (Окулов), 7:53 – 1:0. Зиго – 1 (Кубалик), 10:40 – 1:1. Шалунов – 5, 13:12 – 2:1. Зиго – 2 (Бачик), 36:05 – 2:2.

Победный буллит: Окулов.

Вратари: Салак (Красиков, 65:00) – Браст.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 32 (16+7+9+0) – 37 (14+17+6+0).

Судьи: Овчинников, Франо.

13 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".