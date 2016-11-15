"Сибирь" в серии буллитов обыграла "Амур"

"Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Сибири" (3:4 Б). Победный буллит в составе команды из Новосибирской области реализовал нападающий Сергей Шумаков.

Команда Мисхата Фахрутдинова потерпела седьмое поражение подряд. В таблице Восточной конференции хабаровский клуб занимает 13-е место, имея в активе 32 очка. "Сибирь" поднялась на девятую строчку. На счету команды 39 баллов.



КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Беляков - 1 (Полашек, Шалунов), 11:55 - 0:1. Шалунов - 13 (Н. Глухов, Бойчук), 19:28 - 0:2. Шумаков - 13 (Санников, Шалунов), 23:55 - 0:3. Бывальцев - 3 (бол., Зуб, Вяч. Ушенин), 25:49 - 1:3. Зогорна - 7 (бол., Куусела, Кондратьев), 46:14 - 2:3. Кондратьев - 4 (Зогорна), 53:14 - 3:3.

Победный буллит: Шумаков.

Вратари: Печурский (Андрюхов, 23:55) - Тэйлор.

Штраф: 15 - 17.

Броски: 30 (8+11+9+2) - 23 (10+4+8+1).

Судьи: Конц, Сидоренко.

15 ноября. Хабаровск. "Платинум Арена".

