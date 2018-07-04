"Сибирь" в первом матче нового сезона сыграет с "Автомобилистом"

⚡🔥Календарь сезона 2018/2019 Континентальная хоккейная лига опубликует завтра, но мы уже можем сообщить о первом домашнем матче "Сибири".



11 сентября в 19:30 "Сибирь" сыграет домашний матч открытия с "Автомобилистом" из Екатеринбурга. pic.twitter.com/zuaWcSdhWW