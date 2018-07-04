08:26 | Хоккей — КХЛ

"Сибирь" в первом домашнем матче нового сезона сыграет с "Автомобилистом"


"Сибирь" назвала имя первого соперника в домашнем матче в сезоне-2018/19 - им станет "Автомобилист". Игра состоится 11 сентября в Новосибирске.

Календарь сезона в КХЛ будет обнародован завтра, 5 июля.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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