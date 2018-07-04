"Сибирь" в первом домашнем матче нового сезона сыграет с "Автомобилистом"

"Сибирь" назвала имя первого соперника в домашнем матче в сезоне-2018/19 - им станет "Автомобилист". Игра состоится 11 сентября в Новосибирске.
Календарь сезона в КХЛ будет обнародован завтра, 5 июля.
⚡🔥Календарь сезона 2018/2019 Континентальная хоккейная лига опубликует завтра, но мы уже можем сообщить о первом домашнем матче "Сибири".– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 4 июля 2018 г.
11 сентября в 19:30 "Сибирь" сыграет домашний матч открытия с "Автомобилистом" из Екатеринбурга. pic.twitter.com/zuaWcSdhWW
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