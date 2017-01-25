21:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Сибирь" в овертайме вырвала победу у "Ак Барса"

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"Сибирь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Ак Барс" – 2:1 Б. Решающую шайбу забросил нападающий Егор Миловзоров. "Сибирь" одержала вторую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Варнаков – 9 (Малыхин, Обухов), 25:14 – 1:0. Игнатович – 2 (бол., Бойчак, Наумов), 47:54 – 1:1. Миловзоров – 2 (Окулов), 64:50 – 1:2.

Вратари: Гарипов – Тэйлор.

Штраф: 11 – 11.

Броски: 27 (9+9+8+1) – 31 (10+8+8+5).

Судьи: Ансонс, Белов.

25 января. Казань. "Татнефть Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/regular/

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