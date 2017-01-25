"Сибирь" в овертайме вырвала победу у "Ак Барса"

"Сибирь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Ак Барс" – 2:1 Б. Решающую шайбу забросил нападающий Егор Миловзоров. "Сибирь" одержала вторую победу кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Ак Барс" (Казань) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Варнаков – 9 (Малыхин, Обухов), 25:14 – 1:0. Игнатович – 2 (бол., Бойчак, Наумов), 47:54 – 1:1. Миловзоров – 2 (Окулов), 64:50 – 1:2.
Вратари: Гарипов – Тэйлор.
Штраф: 11 – 11.
Броски: 27 (9+9+8+1) – 31 (10+8+8+5).
Судьи: Ансонс, Белов.
25 января. Казань. "Татнефть Арена".