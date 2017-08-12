"Сибирь" в овертайме обыграла "Трактор"

"Сибирь" одержала победу над "Трактором" в матче Мемориала И. Ромазана. Встреча завершилась победой новосибирцев в овертайме - 2:1. На голы сибиряков в исполнении Игоря Левицкого и Александра Шарова челябинцы ответили точным броском Ильи Зиновьева.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа. "Сибирь" свой первый матч в 10-м сезоне лиги проведет 22 августа дома против "Спартака". Игра начнется в 15.30 по московскому времени. "Трактор", в свою очередь, 23 августа на выезде встретится с "Ладой". Начало матча запланировано на 18.00 по московскому времени.

Мемориал И. Ромазана.

"Трактор" (Челябинск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Голы: Левицкий - 2, 2:50 - 0:1. Зиновьев - 1 (Алексеев, Шолохов), 19:11 - 1:1. Шаров - 1 (Бергстрем), 63:33 - 1:2.

Вратари: Сухачев (59:06 - 59:11) - Салак.

Судьи: Бондарь, Шемякин.

12 августа. Магнитогорск. "Арена Металлург".