"Сибирь" в гостях уступила "Северстали"

"Северсталь" обыграла "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Монс, Клэй Уилсон, Алексей Угаров и Дмитрий Кагарлицкий. У гостей забивали Константин Окулов, Максим Шалунов и Зак Бойчак.
"Северсталь" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, "Сибирь" идет на 10-й строчке "Востока".
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Северсталь" (Череповец) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
Голы: Бойчак – 6 (Миловзоров), 10:41 – 0:1. Монс – 10 (Чернов, Кагарлицкий), 22:05 – 1:1. Уилсон – 2 (бол., Монс), 26:18 – 2:1. Шалунов – 18 (Шумаков), 34:35 – 2:2. Угаров – 1, 39:24 – 3:2. Кагарлицкий – 15 (Кудако, Монс), 43:08 – 4:2. Окулов – 14 (Миловзоров, Бойчак), 49:10 – 4:3.
Вратари: Коварж – Налимов (58:10 – 59:20, 59:27).
Штраф: 12 – 10.
Броски: 20 (6+10+4) – 21 (10+6+5).
Судьи: Ансонс, Гофман.