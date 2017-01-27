"Сибирь" в гостях обыграла "Ладу"

"Сибирь" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Ладу" – 3:1. Решающую шайбу забросил защитник Максим Игнатович. "Сибирь" одержала третью победу кряду.

В активе клуба из Новосибирской области 73 очка, он отстает от зоны плей-офф на два балла.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Шалунов - 19 (Кемппайнен, Санников), 25:39 - 0:1. Игнатович - 3 (бол., Миловзоров), 26:25 - 0:2. Шенфельд - 10 (бол., Иванов), 31:06 - 1:2. Миловзоров - 3 (п.в.), 59:22 - 1:3.

Вратари: Ежов (59:10 - 59:22) - Тэйлор.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 26 (4+13+9) - 30 (11+13+6).

Судьи: Бирин, Овчинников.

27 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".