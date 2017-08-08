"Сибирь" уступила "Йокериту" в товарищеском матче

"Йокерит" обыграл "Сибирь" со счетом 4:1 в товарищеском матче. В составе победителей по шайбе забросили Брайан О`Нилл, Марко Анттила, Йоонас Ялванти и Йессе Йоэнсуу. У российского клуба единственный гол на свой счет записал Игорь Левицкий.
Товарищеский матч
"Йокерит" (Хельсинки) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
Голы: О`Нилл – 1 (бол., Хухтала, Толванен), 11:27 – 1:0. Анттила – 1 (Марьямяки, Ниеми), 11:54 – 2:0. Ялванти – 1 (Анттила, Ниеми), 13:01 – 3:0. Йоэнсуу – 1 (бол., Гилрой, Н. Йенсен), 54:11 – 4:0. Левицкий – 1 (бол., Земченко, Коньков), 59:52 – 4:1.
Вратари: Запольски – Салак.
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