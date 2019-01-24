"Сибирь" уступила во Владивостоке "Адмиралу"

"Сибирь" проиграла на выезде "Адмиралу" со счетом 2:4.

В составе победителей дубль оформил Владимир Бутузов. Еще по голу забили Войтех Полак и Кирилл Дьяков. У "Сибири" отметились Юкка Пельтола и Николай Демидов.

После этого матча "дальневосточники" набрали 35 очков в 50 встречах. Команда Александра Гулявцева находится на 12-м месте в Восточной конференции.

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"Адмирал" (Владивосток) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Голы: Пелтола - 7 (Принс, Брюле), 5:18 - 0:1. Бутузов - 8 (бол., Черников), 12:21 - 1:1. Полак - 7, 14:03 - 2:1. Дьяков - 3 (Мерескин, Воронин), 28:14 - 3:1. Бутузов - 9 (бол., Мищенко, Козловский), 38:15 - 4:1. Демидов - 7 (бол., Миловзоров), 54:44 - 4:2.

Вратари: Красоткин - Красиков (Тэйлор, 40:00).

Штраф: 16 - 12.

Броски: 44 (17+14+13) - 34 (12+8+14).

Судьи: Бирин, Ромасько.

24 января. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".