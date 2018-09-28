"Сибирь" уступила минскому "Динамо", потерпев 12-е поражение подряд

"Сибирь" проиграла минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:5. Это поражение стало 12-м подряд для клуба из новосибирской области.

В составе минского клуба дублем отметился защитник Евгений Лисовец.

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"Динамо" (Минск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: Пулккинен - 5 (бол., С. Костицын), 8:20 - 1:0. Лисовец - 1 (Павлович, Знахаренко), 8:43 - 2:0. Уиркош - 2 (Пулккинен, Евенко), 30:36 - 3:0. Саюстов - 1 (Логинов), 42:34 - 3:1. Казионов - 2 (Пулккинен), 50:49 - 4:1. Лисовец - 2 (бол., Степанов, Хенкель), 57:08 - 5:1.

Вратари: Энрот - Тэйлор.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 30 (11+9+10) - 23 (7+11+5).

Судьи: Акузовский, Рогачев.

28 сентября. Минск. "Минск-Арена".

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