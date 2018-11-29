"Сибирь" уступила "Куньлуню", прервав победную серию из пяти матчей

"Сибирь" проиграла "Куньлуню" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:4. Дублем в составе пекинского клуба отметился нападающий Брэндон Йип.
"Сибирь" с 23 баллами располагается на 11 месте на Востоке. "Куньлунь" набрал 33 очка и занимает 8 строчку.
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"Куньлунь" (Пекин) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Йип - 8 (Виклунд, Лунд), 4:56 - 1:0. Карон - 2 (бол., Принс, Пелтола), 11:58 - 1:1. Савинайнен - 4 (бол., Фонтэйн, Сундстрем), 36:07 - 2:1. Романцев - 9 (Демидов, Первушин), 38:22 - 2:2. Йип - 9 (Латта, Мертль), 47:00 - 3:2. Йип - 10 (п.в., Бартли), 59:22 - 4:2.
Вратари: Лазушин - Тэйлор (59:17 - 59:22).
Штраф: 11 - 15.
Броски: 37 (14+16+7) - 23 (7+10+6).
Судьи: Акузовский, Ромасько.
29 ноября. Шанхай. ЛД "Фэйян". 1467 зрителей.