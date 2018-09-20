"Сибирь" уступила "Авангарду", проиграв девятый матч подряд

"Авангард" обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи потерпели только одно поражение в восьми играх и идут на втором месте в Восточной конференции. "Сибирь" проиграла девять игр из девяти и не набрала ни одного очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Авангард" (Омск) - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Верстиг - 1 (Березин), 17:53 - 0:1. Верстиг - 2 (бол., Медведев), 30:50 - 0:2. Михеев - 2 (бол., Чудинов), 31:35 - 0:3. Михайлов - 5 (Дугин, Наумов), 32:06 - 1:3.

Вратари: Красиков (58:45) - Мурыгин.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 23 (7+5+11) - 25 (8+8+9).

Судьи: Букин, Овчинников.

20 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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