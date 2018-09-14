"Сибирь" трижды вела в счете, но потерпела шестое поражение подряд

"Сибирь" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступила "Нефтехимику" (3:4). Хозяева трижды вели в счете, это поражение стало для них шестым подряд на старте нового сезона.

Финский нападающий гостей Юусо Пуустинен стал автором первого хета-трика в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)

Голы: Демидов - 1, 11:29 - 1:0. Пуустинен - 3 (бол., Руохомаа), 35:52 - 1:1. Демидов - 2, 43:27 - 2:1. Пуустинен - 4, 43:56 - 2:2. Михайлов - 3 (бол., Пиганович), 51:34 - 3:2. Пуустинен - 5, 55:50 - 3:3. Шарипзянов - 2 (бол.), 58:22 - 3:4.

Вратари: Красиков (58:45) - Ежов.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 24 (8+7+9) - 41 (6+20+15).

Судьи: Гамалей, Цыплаков.

14 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".