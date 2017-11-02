"Сибирь" сыграет с ЦСКА в ретро-форме

"Сибирь" матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА проведет в ретро-форме. Об этом новосибирский клуб сообщил в своем официальном Твиттере, показав эту форму. Первым ее примерил нападающий "Сибири" Сергей Коньков.
Напомним, что "Сибирь" в Восточной конференции занимает десятое место, а ЦСКА – второй в Западной конференции.
🔥Завтрашний матч с ЦСКА наша команда проведет в ретро-форме! Сергей Коньков первым примерил свитер 👍 pic.twitter.com/8gemzXFT60– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 2 ноября 2017 г.
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