"Сибирь" разгромила "Югру"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" на своем льду разгромила "Югру" со счетом 7:1. Дублем отметился нападающий новосибирского клуба Степан Санников.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Голы: Шумаков – 3 (Шалунов), 0:34 – 1:0. Санников – 2, 8:17 – 2:0. Валентенко – 1 (Медведев), 25:41 – 2:1. Окулов – 2 (Скабелка, Фефелов), 26:20 – 3:1. Санников – 3 (бол., Эло, Шумаков), 37:08 – 4:1. Верещагин – 1 (бол., Эло, Артюхин), 43:20 – 5:1. Скабелка – 1 (бол., Лукин, Жафяров), 47:52 – 6:1. Кемппайнен – 3 (Окулов, Артемов), 51:58 – 7:1.

Вратари: Салак – Фокин (Шарыченков, 20:00).

Штраф: 10 – 14.

Броски: 36 (5+18+13) – 26 (10+10+6).

Судьи: Беляев, Комаров.

11 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".