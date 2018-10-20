"Сибирь" разгромила минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:0). Клуб из Новосибирской области набрал 10 очков и расположился на 12-м месте в Восточной конференции, минчане с 11 баллами занимают 12-ю строчку в Западной конференции.

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"Сибирь" (Новосибирская область) - "Динамо" (Минск) - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы: Саюстов - 3, 0:19 - 1:0. Ткаченко - 2 (Пешехонов, Бодров), 1:42 - 2:0. Бодров - 1 (бол., Алексеев, Игнатович), 19:12 - 3:0. Демидов - 3, 28:37 - 4:0. Романцев - 6 (мен.), 33:45 - 5:0. Логинов - 2 (бол., Пелтола), 36:49 - 6:0.

Вратари: Тэйлор - Энрот (Карнаухов, 28:37).

Штраф: 6 - 51.

Броски: 38 (17+12+9) - 32 (7+13+12).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

20 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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