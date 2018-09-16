"Сибирь" расторгла контракты с Макаровым и Сигаревым

"Сибирь" расторгла контракты с нападающим Андреем Сигаревым и защитником Александром Макаровым, информирует пресс-служба клуба. В текущем сезоне оба хоккеиста провели по одному матчу, в котором не отметились результативными действиями.

Соглашение с Сигаревым разорвано по обоюдному согласию сторон. Всего в КХЛ он провел 220 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 32 передачи. Форвард также выступал за СКА, "Локомотив" и "Адмирал".

Контракт с Макаровым расторгнут по инициативе клуба. Ранее он выступал за "Югру", "Торпедо", новокузнецкий "Металлург" и "Витязь". Всего в КХЛ защитник провел 164 матча, забросил 5 шайб и отдал 15 передач.

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2. Контракт с нападающим Андреем Сигаревым расторгнут по обоюдному согласию.

Желаем нападающему удачи в новой команде. pic.twitter.com/khQc40GWFn – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 16 сентября 2018 г.