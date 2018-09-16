10:04 | Хоккей — КХЛ

"Сибирь" расторгла контракты с Макаровым и Сигаревым

Обсудить
0

"Сибирь" расторгла контракты с нападающим Андреем Сигаревым и защитником Александром Макаровым, информирует пресс-служба клуба. В текущем сезоне оба хоккеиста провели по одному матчу, в котором не отметились результативными действиями. 

Соглашение с Сигаревым разорвано по обоюдному согласию сторон. Всего в КХЛ он провел 220 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 32 передачи. Форвард также выступал за СКА, "Локомотив" и "Адмирал".

Контракт с Макаровым расторгнут по инициативе клуба. Ранее он выступал за "Югру", "Торпедо", новокузнецкий "Металлург" и "Витязь". Всего в КХЛ защитник провел 164 матча, забросил 5 шайб и отдал 15 передач.

Все о КХЛ - здесь

 

 

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...