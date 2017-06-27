"Сибирь" расторгла контракт с Глуховым

"Сибирь" в своем официальном Твиттере объявила о расторжении контракта с нападающим Алексеем Глуховым. В минувшем сезоне 33-летний хоккеист перешел в новосибирский клуб из "Авангарда", провел в составе сибиряков 31 матч и набрал 8 (4+4) очков.

"Благодарим форварда за игру в нашей команде и желаем удачи в новом клубе!" – говорится в сообщении команды.

Ранее хоккеист выступал за такие команды, как "Атлант" и "Салават Юлаев". Всего в лиге на счету Глухова 506 матчей и 141 (49+92) очко.