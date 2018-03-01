"Сибирь" проиграла "Трактору", "Амур" вышел в плей-офф КХЛ впервые с 2012 года

"Сибирь" на своем льду в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ уступила "Трактору" (1:4).

Этот результат означает, что путевку в плей-офф получил "Амур". Хабаровчане выступят в матчах на вылет впервые с 2012 года.

Участие новосибирской команды в Кубке Гагарина зависит от результата встречи "Барыс" – "Авангард".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Трактор" (Челябинск) - 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Кручинин - 10 (Якуценя), 2:49 - 0:1. Кравцов - 4 (Ю. Петров), 7:04 - 0:2. Тичар - 4 (бол.), 23:29 - 1:2. Щехура - 20 (Виделль), 44:39 - 1:3. Пеньковский - 6 (п.в.), 59:59 - 1:4.

Вратари: Салак (Красиков, 58:55, Салак, 59:59) - Францоуз.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 36 (9+12+15) - 27 (9+13+5).

Судьи: Наумов, Оленин.

1 марта. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Кто выйдет в плей-офф КХЛ. Последний день "регулярки". Live!