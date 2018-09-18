"Сибирь" проиграла "Салавату Юлаеву", потерпев восьмое поражением подряд

"Сибирь" уступила "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:3. Команда из Новосибирска потерпела восьмое поражение подряд.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кемппайнен - 4 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 9:55 - 1:0. Бурдасов - 7 (Семенов, Ткачев), 21:51 - 2:0. Первушин - 1 (Савченко), 25:52 - 2:1. Умарк - 2 (Семенов, Кугрышев), 55:25 - 3:1.
Вратари: Метсола - Тэйлор.
Штраф: 4 - 10.
Броски: 36 (15+10+11) - 34 (9+16+9).
Судьи: Лаврентьев, Оскирко.
18 сентября. Уфа. "Уфа-Арена".