19:29 | Хоккей — КХЛ

"Сибирь" проиграла "Салавату Юлаеву", потерпев восьмое поражением подряд

Обсудить
0

"Сибирь" уступила "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:3. Команда из Новосибирска потерпела восьмое поражение подряд. 

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кемппайнен - 4 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 9:55 - 1:0. Бурдасов - 7 (Семенов, Ткачев), 21:51 - 2:0. Первушин - 1 (Савченко), 25:52 - 2:1. Умарк - 2 (Семенов, Кугрышев), 55:25 - 3:1.

Вратари: Метсола - Тэйлор.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 36 (15+10+11) - 34 (9+16+9).

Судьи: Лаврентьев, Оскирко.

18 сентября. Уфа. "Уфа-Арена".

Все о КХЛ - здесь

Опрос

Кто главный фаворит сезона КХЛ-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...