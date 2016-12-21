"Сибирь" проиграла минскому "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" в гостях обыграло "Сибирь" со счетом 3:1. Для команды Андрея Скабелки это поражение стало 24-м в сезоне. Минский клуб одержал 4-ю победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Динамо" (Минск) – 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Голы: Шалунов – 17 (Бойчак), 0:26 – 1:0. Павлович – 6 (Граньяни, Эллисон), 30:08 – 1:1. Степанов – 11 (Граборенко, Готовец), 31:11 – 1:2. Коробов – 1 (Степанов), 33:23 – 1:3.

Вратари: Красиков (Тэйлор, 33:23, 56:26 – 57:16, 57:24) – Скривенс.

Штраф: 13 – 21.

Броски: 41 (14+13+14) – 22 (7+12+3).

Судьи: Одиньш, Сергеев.

21 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".