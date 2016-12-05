"Сибирь" проиграла "Кузне"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" на своем льду уступила новокузнецкому "Металлургу" со счетом 1:2. Дублем в составе "Кузни" отметился Алексей Разумов. Единственную шайбу в составе команды Андрея Скабелки забросил Дмитрий Лукин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Металлург" (Новокузнецк) – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Разумов – 3 (Емец), 32:26 – 0:1. Разумов – 4 (Михеев), 50:55 – 0:2. Лукин – 1 (А. Глухов), 56:26 – 1:2.

Вратари: Тэйлор (58:29) – Кареев.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 34 (12+13+9) – 27 (9+12+6).

Судьи: Белов, Гамалей.

5 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".