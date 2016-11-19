"Сибирь" проиграла "Куньлуню"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" на своем льду обыграл "Сибирь" со счетом 3:1. Команда Андрея Скабелки смогла забить первой, но затем соперник перехватил инициативу и забросил три шайбы.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Голы: Шалунов – 14 (Артемов, Санников), 17:49 – 0:1. Поникаровский – 2 (Виклунд, Величкин), 25:12 – 1:1. Рау – 12 (бол., Виделль, Мянтюля), 38:35 – 2:1. Мянтюля – 7 (бол., Коллинс, Рау), 39:22 – 3:1.

Вратари: Макаров – Тэйлор (58:50).

Штраф: 10 – 14.

Броски: 35 (10+19+6) – 21 (7+4+10).

Судьи: Кулев, Раводин.

19 ноября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.