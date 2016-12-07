18:17 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Сибирь" проиграла "Авангарду"

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" в гостях обыграл "Сибирь" со счетом 3:1. Команда Андрея Скабелки потерпела второе поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Авангард" (Омск) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Густафссон – 2 (Кучерявенко), 5:58 – 0:1. Бурдасов – 11 (Хохряков), 35:11 – 0:2. Никитин – 3 (бол., Бурдасов, Кучерявенко), 47:06 – 0:3. А. Глухов – 4 (Окулов, Мишарин), 57:58 – 1:3.

Вратари: Тэйлор (56:17) – Фурх.

Штраф: 12 – 14.

Броски: 30 (12+9+9) – 20 (5+8+7).

Судьи: Беляев, Ержабек.

7 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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