"Сибирь" проиграла "Амуру"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" на своем льду уступила "Амуру" со счетом 1:3. Команда Андрея Скабелки занимает 9-е место в Восточной конференции и сохраняет шансы на попадание в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Амур" (Хабаровск) – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Окулов – 17 (Игнатович), 1:47 – 1:0. Горохов – 2, 5:46 – 1:1. Ли – 4 (Вяч. Ушенин), 14:12 – 1:2. Атюшов – 2 (п.в.), 58:34 – 1:3.

Вратари: Тэйлор (58:23 – 58:43, 59:37) – Метсола.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 43 (15+13+15) – 32 (8+18+6).

Судьи: Бирин, Раводин.

4 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".