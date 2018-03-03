"Сибирь" продлила контракты с Красиковым и Алексеевым

"Сибирь" в своем официальном Твиттере объявила о продлении контрактов с двумя хоккеистами. Соглашения с голкипером Алексеем Красиковым и защитником Константином Алексеевым рассчитаны до конца апреля 2020 года.
22-летний Красиков в этом сезоне провел 30 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 17 побед (4 игры на ноль), в среднем пропуская 1,99 шайбы за игру и имея процент отраженных бросков 93,9. На счету 30-летнего Алексеева 12 результативных передач в 52 встречах.
Хоккейный клуб "Сибирь" договорился о подписании новых контрактов с вратарем Алексеем Красиковым и защитником Константином Алексеевым.– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 3 марта 2018 г.
Новые соглашения рассчитаны до 30.04.2020. pic.twitter.com/m1lvAetbFU
Материалы других СМИ