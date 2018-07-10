"Сибирь" продлила контракт с Сигаревым

"Сибирь" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Андреем Сигаревым. Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Прошлый сезон стал для форварда первым в составе новосибирского клуба. В 48 играх регулярного чемпионата он набрал 24 (9+15) очка. Ранее он выступал за СКА, "Адмирал" и "Локомотив".
⚡Хоккейный клуб "Сибирь" продлил контракт еще на сезон с 25-летним нападающим Андреем Сигаревым (10.03.1993, 185/90).– Hockey Club Sibir (@hcsibir) 10 июля 2018 г.
В минувшем регулярном чемпионате форвард провел за "Сибирь" 48 матчей, в которых набрал 24 очка (9+15) при показателе полезности +2. pic.twitter.com/b28vPDtQLo
Материалы других СМИ