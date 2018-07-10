"Сибирь" продлила контракт с Сигаревым

"Сибирь" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Андреем Сигаревым. Соглашение с 25-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Прошлый сезон стал для форварда первым в составе новосибирского клуба. В 48 играх регулярного чемпионата он набрал 24 (9+15) очка. Ранее он выступал за СКА, "Адмирал" и "Локомотив".