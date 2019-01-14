"Сибирь" продлила контракт с Шашковым

"Сибирь" подписала новый контракт с нападающим Никитой Шашковым, информирует официальный Твиттер клуба. Новое соглашение с 19-летним форвардом рассчитано на 3 года.

⚡️🔥🔥🔥 Никита Шашков подписал новый ТРЁХЛЕТНИЙ контракт с ХК Сибирь! pic.twitter.com/pSzKFIQTDY – Hockey Club Sibir (@hcsibir) 14 января 2019 г.

Шашков стал бронзовым призером Молодежного чемпионата мира по хоккею в составе сборной России. В текущем сезоне он провел 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 очка.

"Сибирь" занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 38 очков.

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