17:27 | Хоккей — КХЛ

"Сибирь" продлила контракт с Шашковым

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"Сибирь" подписала новый контракт с нападающим Никитой Шашковым, информирует официальный Твиттер клуба. Новое соглашение с 19-летним форвардом рассчитано на 3 года.

Шашков стал бронзовым призером Молодежного чемпионата мира по хоккею в составе сборной России. В текущем сезоне он провел 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 очка.

"Сибирь" занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 38 очков.

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