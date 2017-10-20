"Сибирь" прервала серию из четырех поражений, обыграв "Амур"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" дома переиграла "Амура" со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Андрей Сигарев и забил Николай Демидов. У гостей отличились Александр Фролов и Виталий Атюшов.

Отметим, что сибиряки смогли прервать серию из четырех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Амур" (Хабаровск) - 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Сигарев - 5 (Демидов, Закриссон), 0:19 - 1:0. Демидов - 1 (Санников, Наумов), 19:53 - 2:0. Фролов - 2 (Горшков), 24:36 - 2:1. Атюшов - 1 (бол., Вл. Ушенин, Горшков), 26:14 - 2:2. Сигарев - 6 (Закриссон), 54:54 - 3:2.

Вратари: Салак (Красиков, 20:00) - Метсола (58:57 - 59:39).

Штраф: 22 - 14.

Броски: 33 (15+9+9) - 24 (8+9+7).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

20 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Турнирная таблица - здесь