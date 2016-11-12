"Сибирь" прервала 6-матчевую серию поражений, обыграв "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сибирь" на своем льду обыграла "Сочи" со счетом 3:1. Команда Андрея Скабелки прервала серию из 6-матчевую серию поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Сочи" – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: А. Глухов – 3 (бол., Санников, Шумаков), 11:46 – 1:0. Окулов – 7 (Санников, Полашек), 37:03 – 2:0. Санников – 5 (Шумаков), 40:47 – 3:0. Александров – 2 (Костицын, Игнатушкин), 45:55 – 3:1.

Вратари: Тэйлор – Барулин (59:40).

Штраф: 8 – 12.

Броски: 31 (9+13+9) – 44 (14+16+14).

Судьи: Бирин, Рогачев.

12 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".