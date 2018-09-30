"Сибирь" прервала 12-матчевую серию поражений, обыграв "Витязь"

"Сибирь" на выезде обыграла "Витязь" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. До этого команда проиграла 12 матчей подряд.

В составе победителей дубль сделал Никита Шашков. Также отличились Павел Ткаченко и Дмитрий Саюстов. У "Витязя" дубль в активе Войтеха Мозика, еще одну шайбу забросил Евгений Монс.

С двумя очками "Сибирь" идет последней в Восточной конференции. У "Витязя" 11 очков и восьмое место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Голы: Мозик - 3 (бол., Аалтонен), 12:01 - 1:0. Ткаченко - 1 (Пиганович, Воробей), 17:48 - 1:1. Саюстов - 2 (Логинов, Алексеев), 22:53 - 1:2. Монс - 1 (Воронков, Комаров), 24:45 - 2:2. Шашков - 1, 38:42 - 2:3. Шашков - 2 (Романцев, Ткаченко), 42:11 - 2:4. Мозик - 4 (бол., Никулин, Чернов), 52:03 - 3:4.

Вратари: Ортио (59:33) - Красиков.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 27 (10+7+10) - 30 (11+12+7).

Судьи: Ансонс, Оленин.

30 сентября. Подольск. ЛД "Витязь".

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