"Сибирь" потратит 16 миллионов рублей на замену освещения на домашней арене

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский сообщил, что клуб начал работы по замене освещения на домашней арене. Стоит отметить, что по ходу этого сезона появлялась информация о финансовых проблемах в новосибирском клубе.

- Со следующей недели мы начинаем менять освещение в ЛДС "Сибирь", чтобы соответствовать регламенту, - цитирует пресс-служба клуба Фастовского. - Стоимость этого мероприятия 16 миллионов рублей.