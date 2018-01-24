"Сибирь" потеряла Воробьева на три недели

Защитник "Сибири" Кирилл Воробьев пропустит три недели из-за травмы, которую получил в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой" (2:0). В текущем сезоне 22-летний Воробьев провел 43 матча, в которых отдал четыре голевые передачи.

- Вчера в матче с "Ладой" защитник нашей команды Кирилл Воробьев попал под грязный прием соперника, в котором получил серьезное повреждение - перелом скуловой дуги и сотрясение мозга. На восстановление хоккеисту потребуются три недели, - говорится в сообщении "Сибири".