"Сибирь" потерпела шестое поражение подряд, уступив "Торпедо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское "Торпедо" в гостях обыграло "Сибирь" со счетом 4:1. Для команды Андрея Скабелки это поражение стало шестым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Шумаков – 12 (бол., Санников), 28:07 – 1:0. Рассказов – 3 (Жердев), 32:02 – 1:1. Потапов – 4 (Жердев), 44:58 – 1:2. Фролов – 2 (Галузин, Шуленин), 45:57 – 1:3. Эштон – 7 (п.в., Жердев), 59:04 – 1:4.

Вратари: Тэйлор (58:50 – 59:04) – Проскуряков.

Штраф: 43 – 18.

Броски: 15 (1+13+1) – 29 (3+10+16).

Судьи: Соин, Щенев.

10 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".