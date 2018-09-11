"Сибирь" потерпела пятое поражение подряд, дома уступив "Автомобилисту"

"Сибирь" в первом домашнем матче нового регулярного чемпионата КХЛ проиграла "Автомобилисту" (1:3). В составе гостей дубль на счету форварда Анатолия Голышева. Новосибирская команда потерпела пятое поражение подряд, гости одержали пятую победу на старте нового сезона.

Отметим, что в конце второго периода было разбито стекло, и команды доигрывали последние минуты второго уже после перерыва.

Кроме того, по ходу встречи травму получил защитник гостей Алексей Василевский, который смог покинуть лед только при помощи врача и сервисмена команды.

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"Сибирь" (Новосибирская область) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

Голы: Голышев - 4 (Паре), 10:01 - 0:1. Кучерявенко - 3 (бол.), 19:59 - 0:2. Попов - 1 (Литовченко), 42:33 - 0:3. Михайлов - 2 (бол., Дугин), 48:47 - 1:3. Голышев - 5 (п.в.), 59:57 - 1:4.

Вратари: Красиков (59:08 - 59:57) - Коварж.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 24 (6+9+9) - 27 (9+11+7).

Судьи: Бирин, Лаврентьев.

11 сентября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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