"Сибирь" потерпела первое поражение в сезоне, проиграв "Торпедо"

"Сибирь" дома проиграла "Торпедо" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Йонас Энлунд и Александр Шаров. У нижегородской команды отличились Геннадий Столяров и Денис Паршин, победная шайба на счету Егора Дугина.

Это поражение стало для команды Павла Зубова первым в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Торпедо" НН (Нижний Новгород) – 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Энлунд – 1 (бол., Санников), 3:03 – 1:0. Столяров – 2 (бол., Григорьев, Паршин), 30:39 – 1:1. Шаров – 2, 37:58 – 2:1. Паршин – 2 (бол.), 40:14 – 2:2. Дугин – 1, 47:37 – 2:3.

Вратари: Салак (58:59 – 59:34) – Галимов.

Штраф: 10 – 6.

Броски: 16 (7+6+3) – 32 (10+11+11).

Судьи: Беляев, Букин.

28 августа. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".