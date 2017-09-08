"Сибирь" попросила работодателей пораньше отпустить болельщиков на матч

"Сибирь" подготовила официальное обращение к работодателям болельщиков клуба, в котором генеральный менеджер Кирилл Фастовский попросил пораньше отпустить сотрудников с работы. Сибиряки предложили фанатам распечатать бланк и заверить его официальной печатью.

Напомним, что матч "Сибирь" – "Витязь" пройдет 13 сентября, начало игры – в 14.00 по московскому времени. Это на полтора раньше обычного начала встреч, проходящих в будний день.