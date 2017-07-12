09:44 | Хоккей — КХЛ

"Сибирь" пополнилась игроком московского "Динамо"

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"Сибирь" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с нападающим Ильей Шиповым. Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года. Предыдущие годы форвард выступал в системе московского "Динамо".

За столичный клуб он провел 11 матчей в регулярном чемпионате и отдал 2 передачи, также он провел 17 игр в ВХЛ и записал на свой счет 15 (5+10) очков. Всего в КХЛ Шипов провел 33 матча, забросил три шайбы и сделал 8 передач.

Дополнительная информация

http://hcsibir.ru/ru/news/4415

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kent....

С кем Динамо собирается играть????где усиление?????стыдабищееееее

11:41

sovmilitary

Не велика потеря. Из плюсов- молодость. Но травмоподвержен, не очень результативен, с немалыми запросами по ЗП. Пусть набирается опыта в Сибири, а там посмотрим.

10:58