"Сибирь" пополнилась игроком московского "Динамо"

"Сибирь" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с нападающим Ильей Шиповым. Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года. Предыдущие годы форвард выступал в системе московского "Динамо".

За столичный клуб он провел 11 матчей в регулярном чемпионате и отдал 2 передачи, также он провел 17 игр в ВХЛ и записал на свой счет 15 (5+10) очков. Всего в КХЛ Шипов провел 33 матча, забросил три шайбы и сделал 8 передач.