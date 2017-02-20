"Сибирь" подтвердила расторжение контракта со Скабелкой

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба новосибирцев. Специалист подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

По итогам сезона команда не сумела выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции. 46-летний специалист возглавлял "Сибирь" с 2014 года. Позже "СЭ" сообщал, что в подписании контракта со специалистом заинтересованы два топ-клуба Лиги.

Текс сообщения, опубликованного на официальном сайте "Сибири":

От лица клуба хотим выразить искреннюю благодарность Андрею Владимировичу за работу и тот вклад, который он внес в существование ХК "Сибирь".



Именно с его именем связан пока самый громкий успех клуба - медали чемпионата России! Его трудолюбие и упорство, профессионализм и увлеченность заслужили уважение и авторитет в хоккейном мире и позволили вывести ХК "Сибирь" на новый спортивный уровень.



Желаем Андрею Владимировичу успешно продолжить спортивную карьеру, добиться ярких и значимых достижений, при этом не забыть о проведенных сезонах в ХК "Сибирь", о преданных сибирских болельщиках и фантастической атмосфере на играх в Новосибирске.



Удачи, здоровья и достижений Вам, Андрей Владимирович!