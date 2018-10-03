"Сибирь" подтвердила расторжение контракта с Лисиным

Как и сообщал "СЭ", "Сибирь" расторгла контракт с нападающим Энвером Лисиным по обоюдному соглашению сторон. По информации "СЭ", игрок получит 15 миллионов рублей компенсации.

Энвер Лисин перешел в "Сибирь" этим летом. На его счету в текущем сезоне 10 матчей и 4 голевых передачи. Ранее Лисин защищал цвета "Кристалла", "Ак Барса", магнитогорского "Металлурга", "Адмирала", ЦСКА и "Салавата Юлаева". С 2007 по 2010 год он выступал в НХЛ в составе "Финикса" и "Рейнджерс".