09:02 | Хоккей — КХЛ

"Сибирь" подписала канадского форварда


"Сибирь" договорилась о подписании контракта с канадским форвардом Кори Эммертоном. Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на один год.

29-летний Эммертон стал пятым легионером "Сибири".

Ранее игрок уже выступал в КХЛ – в сезоне-2014/15 он представлял "Сочи", за который провел 64 матча и набрал 29(17+12) очков. Также форвард отметился в НХЛ в составе "Детройта" – провел 157 матчей, из них 18 – в Кубке Стэнли, и набрал 23 (13+10) очка.

Дополнительная информация

https://hcsibir.ru/ru/news/4665

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