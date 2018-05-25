"Сибирь" подписала канадского форварда

"Сибирь" договорилась о подписании контракта с канадским форвардом Кори Эммертоном. Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на один год.

29-летний Эммертон стал пятым легионером "Сибири".

Ранее игрок уже выступал в КХЛ – в сезоне-2014/15 он представлял "Сочи", за который провел 64 матча и набрал 29(17+12) очков. Также форвард отметился в НХЛ в составе "Детройта" – провел 157 матчей, из них 18 – в Кубке Стэнли, и набрал 23 (13+10) очка.