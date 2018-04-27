"Сибирь" подписала форварда сборной Финляндии

Нападающий "Таппара" Юкка Пелтола перешел в "Сибирь", сообщает пресс-служба сибиряков. Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон.

Форвард всю свою карьеру провел в Финляндии в "Таппара", последние четыре сезона являлся капитаном команды, в составе которой дважды становился чемпионом. В сезоне-2016/17 получил приз лучшего игрока плей-офф (приз Яри Курри), в прошедшем регулярном чемпионате стал лучшим по показателю – заброшенные шайбы в меньшинстве (отличился дважды). В прошедшем чемпионате в 54 матчах записал в свой актив 33 очка (14+19) при показателе полезности +13. Вице-чемпион Финляндии минувшего сезона, стал вторым бомбардиром плей-офф с 13 очками (6+7).

Пелтола привлекается в сборную Финляндии с 2010 года. В составе национальной команды играл на Олимпиаде-2018​.