"Сибирь" победила "Йокерит"

"Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Йокерит". Шайбами в третьем периоде в составе хозяев отметились защитники Владислав Наумов, Адам Полашек и нападающий Владимир Первушин. Вратарь "Сибири" Дэнни Тэйлор​ отразил 37 бросков и провел 4-й сухой матч в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Йокерит" (Хельсинки) – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Наумов – 2 (бол., Миловзоров), 41:38 – 1:0. Полашек – 3 (бол., Шалунов, Санников), 44:17 – 2:0. Первушин – 1 (А. Глухов), 48:20 – 3:0.

Вратари: Тэйлор – Запольски (56:23 – 57:53, 58:12).

Штраф: 12 – 24.

Броски: 25 (8+7+10) – 37 (8+19+10).

Судьи: Акузовский, Кулаков.

23 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".