"Сибирь" победила московское "Динамо"

"Сибирь" обыграла московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:4. Клуб из Новосибирской области набрал 17 очков и расположился 12-м месте в Восточной конференции, команда из Москвы с 25 баллами занимает 8 строчку на Западе.

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"Сибирь" (Новосибирская область) - "ХК Динамо" (Москва) - 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Голы: Индрашис - 9 (Волков), 5:53 - 0:1. Первушин - 2, 9:43 - 1:1. Пелтола - 2 (бол., Карон, Шаров), 29:55 - 2:1. Кулемин - 3 (Моисеев), 32:55 - 2:2. Михайлов - 7 (Саюстов, Пелтола), 33:41 - 3:2. Карон - 1 (бол., Логинов, Пелтола), 34:08 - 4:2. Зырянов - 2, 48:30 - 5:2. Шипачев - 7, 49:19 - 5:3. Кагарлицкий - 12 (бол., Шипачев), 52:55 - 5:4. Шаров - 7 (мен., п.в.), 58:21 - 6:4.

Вратари: Красиков - Еременко (Бочаров, 34:08, 58:06 - 58:21, 59:25).

Штраф: 12 - 14.

Броски: 41 (17+15+9) - 41 (15+14+12).

Судьи: Гусев, Сергеев.

18 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

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