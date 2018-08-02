"Сибирь" победила минское "Динамо" в товарищеской встрече

"Сибирь" обыграла минское "Динамо" со счетом 2:1 в товарищеском матче. В составе победителей по шайбе забросили Юлиус Юнттила и Александр Логинов, у белорусской команды отличился форвард Артем Артемов.

Товарищеский матч

"Динамо" (Минск) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Юнттила – 1 (Пелтола, Алексеев), 0:50 – 0:1. Артемов – 1 (Китаров, Литвинов), 11:34 – 1:1. Логинов – 1 (Бертран, Пелтола), 30:43 – 1:2.

Вратари: Энрот – Тэйлор.

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

2 августа. Минск. Дворец спорта.